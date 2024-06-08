Sosyal Belediyecilik anlayışıyla Bergama Belediyesi sağlık hizmetlerine başlayacak. Evde bakım hizmetlerinin tekrardan başlayacağının müjdesini veren Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju ÇELİK, belediyenin imkanlarıyla sağlığın merkezi Bergama’nın belediye olarak tekrardan hizmet vermesi için çalışmaların başlayacağını belirtti. Belediye meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen düzenlemede Bergama Belediyesi Sağlık Müdürlüğü kurulacak ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü şeflik düzeyinde devam edecek.

Bergama Kent Konseyi kurulması hızla devam ediyor

Kent Konseyi kurulması için geçtiğimiz hafta Bergama Belediyesi olarak muhtar temsilcileri seçimi yapılmıştı. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, gönüllülerden oluşacak konseye Belediye Meclisi’nden 2 üye seçildi. Kent Konseyi’nin kurulmasıyla daha yaşanabilir ve çözüm odaklı bir şehir oluşturulması için çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Bergama Belediyesi'nin SODEMSEN’ e üye olması plan ve bütçe komisyonu’na havale edildi

Mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını verimliliği artıracak şekilde düzenlemek, üyelerinin imzalayacağı toplu iş sözleşmelerinde kolaylaştırıcı rol üstlenmek amacıyla kurulan SODEMSEN’e üye olunması için Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacak

Bergama içinde kent trafiğinin daha güvenli ve daha hızlı seyretmesi amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi kurulması için oy çokluğuyla onay verildi. Başlatılacak proje kapsamında, sistem kullanılarak Bergama’nın giriş ve çıkışlarında hız koridoru ve kırmızı ışık noktalarındaki ihlaller denetlenebilecek.

Bergama Belediyesi'ne temizlik araçları alınacak

Bergama Belediyesi temizlik hizmetleri mevcutta hizmet alımıyla devam ediyor. İhale süresi devam eden hizmet alımı sona erdiğinde, temizlik araçları alımını belediye meclis üyeleri oybirliği ile kabul etti. Bergama Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla alınacak araçlarla Bergama çok daha temiz çok daha yaşanabilir olacak.

Kardeş şehirler ile ilişkiler artırılacak

Şeki, Böblingen ve Rosoman kardeş şehirlerimiz Bergama Belediye Başkanımız Prof. Dr. Tanju ÇELİK’i tebrik etmiş ve karşılıklı görüşmelerde bulunmuştu. Kardeş şehirlerimizle aramızdaki ilişkileri daha güçlendirmek ve artırmak için belediyemiz meclis üyelerimiz de Başkan ÇELİK’e oy birliği ile destek verdi.

Bergama Tiyatro Festivali'ne destek artacak

Meclis kararıyla yapılan düzenlemede Bergama Tiyatro Festivali’ne desteklerimiz artarak devam edecek ve festival artık daha kurumsal hale gelecek. Bu yıl 5.’si düzenlenecek Bergama Tiyatro Festivali her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju ÇELİK; Belediye meclis üyelerimiz ile birlikte aldığımız kararlar ile Bergama’mızı hep birlikte daha ileriye götüreceğiz.