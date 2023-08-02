Yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam yapılan işçilerin sosyal haklarına da zam uygulandı.

En düşük maaşın 14.989 TL’ye yükseltildiği Bergama Belediye’sinde ortalama maaşlar 15 bin 940 TL ile 21 bin 177 TL arasında değişiyor

1 Temmuz’dan itibaren geçerliliği kabul edilen sözleşmede yemek bedeli net 110 TL’ye yükseltildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu “Asgari ücrete yapılan zam ardından bizde belediyemizde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapma kararı aldık. Maaşlara yüzde 30 ile yüzde 40 ara zam yaparak çalışanların refahını artırıyoruz. Belediyede çalışan işçimizin alın terini soğutmadan hakkını layıkıyla veriyor yüksek fiyatlardan koruyoruz, hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.

Bergama Belediye Hak – İş Konferederasyonu İzmir İl Başkanı ve Hizmet – İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek ve Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, sendika işyeri temsilcileri ile birimleri temsilen işçilerin katıldığı toplantı ile imzalanan protokolle en düşük kadrolu işçinin maaşı 20 bin 700 lira, Beta şirketi işçilerinin en düşük maaşı 17 bin 927 lira ve Bakırçay şirketi işçilerinin en düşük maaşı 14 bin 989 lira oldu

“BERGAMA'DA TARİH YAZIYORUZ”

Ek protokol imza töreninde konuşan Hakan Koştu, “Bergama’ya 4.5 yıldır hizmet ediyoruz. Pandemi gibi çok ağır bir süreçten geçtik. Tüm dünyanın bir sınavıydı. Bu zorluk devam edecek fakat Türkiye dinamik bir ülke, tüm arkadaşlarımızın gayretiyle çalışmalara çalışma katarak Bergama’da tarih yazıyoruz" dedi.

Başkan Koştu sözlerinin devamında ise "Pandemiden sonra İzmir depremi geldi binamızı boşaltmak zorunda kaldık. 6 Şubat’ta deprem bölgemiz dünya tarihinin en ağır depremlerinden birini yaşadı. Küresel enflasyonun etkileri Türkiye’de görülüyor. Bizde bunu öngörerek tedbirlerimizi aldık. Gelirlerimizi artırıyor, mali durumumuzu toparlıyoruz. Geldiğimizde vergi borçlarından tutun SGK borçlarına kadar belediyenin hacizli olmayan gayrimenkulü kalmamıştı. Biz bunların hepsini derleyip toparlayıp bir ödeme süreci başlattık. Borçlarımızı ödüyor, yatırım yapıyor, çalışanlarımızın maaşlarınızda aksatmadan ödüyoruz. Bizim için bu çok önemli, inancımızda çalışanın alnının teri kurumadan emeğinin verilmesi gerekir. Yapılan işlerin sürdürülebilir olması gerekiyor tüm şartlarımızı ve imkanlarımızı zorlayarak buraya geldik. Çalışanlarımız açısından tabloyu değiştirdik ve inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz. İmkanlarımızı zorlayarak çalışanlarımızı da enflasyon altında ezdirmemeye çalıştık. Bundan sonra da her daim böyle çalışacağız. Yeni yapılan ek protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



SENDİKA BAŞKANI ŞİMŞEK BAŞKAN KOŞTU’YA TEŞEKKÜR ETTİ

İmza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Kasım ayında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlayacağını belirterek 6 ay için çok iyi bir kazanım verildiğini belirtti. İzmir’de yaşanan metro krizine dikkat çeken Şimşek “Gönül ister ki herkes yüksek ücretler alsın ama şu bir gerçek ekonomi sadece insanlara değil kurumlara da yük getiriyor” dedi. Yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi’ne rağmen 2.’nci kez ek protokol yapılması talebine olumlu cevap veren ve ek protokol yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya sendika ve işçiler adına teşekkür etti.