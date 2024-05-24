Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, bölge basınıyla yaptığı toplantıda belediyenin borç durumunu açıkladı. Sadece belediyenin borcunun 473 milyon TL olduğunu belirten Çelik, şirketlerle birlikte toplam borcun yaklaşık 700 milyon TL olduğunu ifade etti. Çelik, gelirlerin artırılacağını ve borcun üstesinden gelineceğini söyledi.

Bergama'nın sorunlarına kararlı çözüm

2020'deki deprem sonrası hasar gören Bergama Belediye Hizmet Binası'nın durumunu ele alan Başkan Çelik, binanın güçlendirilmesi veya yeniden yapılması için kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca, diğer sorunlarla da ilgilendiklerini ve çözüm odaklı çalıştıklarını vurguladı.

"Turizm potansiyelini artıracağız"

Başkan Çelik, Bergama'nın uluslararası bir şehir olduğunu ve turizm potansiyelini artırmak için adımlar atılması gerektiğini söyledi. Teleferik projesinde yaşanan sorunları ele alarak, kültür ve turizm alanında yapılacak yatırımların önemini vurguladı.