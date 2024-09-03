Bergama Yeni Çevreyolu Kavşağı’nda meydana gelen kazada, bir çekicinin yükü yan yattı. Bu olay, yolda trafik akışını aksattı ve geriye doğru yaklaşık 1 kilometrelik yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Yeni Çevreyolu Kavşağı’nda trafik aksadı

Bergama Yeni Çevreyolu Kavşağı'nda yaşanan trafik kazası, bölgede önemli bir yoğunluğa sebep oldu. Bir çekicinin yükünün yan yatması sonucu trafik akışı, orta refüjden ve yoldan olmak üzere tek şerit üzerinden sağlanmak zorunda kaldı. Bu durum, trafik akışını büyük ölçüde yavaşlattı.

1 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştu

Kaza sonrasında trafik geriye doğru yaklaşık 1 kilometre boyunca yoğunlaştı. Aracı yol dışına çıkartma çalışmaları halen devam ederken, sürücüler bu güzergahı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarılıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğun artabileceği tahmin ediliyor.

Trafik ekipleri, Bergama Yeni Çevreyolu’nu kullanacak sürücülerin dikkatli olmasını ve oluşan trafik yoğunluğuna karşı tedbirli olmalarını öneriyor. Alternatif güzergahların kullanılması, trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilir.