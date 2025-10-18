İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama’daki çöp tesisinin kapasitesini 550 tondan 2 bin tona çıkararak 4 kat büyütme kararı aldı. Karar, halkın tepkisine rağmen uygulanacak ve bölgede yeni protestolara yol açtı.

Kapasite artışı ve yeni tesisler

Belediye Meclisi kararıyla Bergama’daki Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin kapasitesi 550 tondan 2 bin tona yükseliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Levent Yıldır, Bergama’daki tesisin yanı sıra üç farklı bölgede daha yeni tesisler kurulacağını açıkladı. Bu hamleyle birlikte günlük toplam 7 bin 500 ton çöp bertaraf edilmesi hedefleniyor. Yıldır, Harmandalı Düzenli Depolama Sahası’nda kademeli azaltmaya gidileceğini de belirtti.

Halk tepkisi ve çevre endişeleri

Bergama halkı, “İstemiyoruz” sloganlarıyla çöp tesisi genişletme kararına tepki gösterdi. Çevre örgütleri ve yerel halk, kapasite artışının bölgedeki ekolojik dengeyi bozacağını ve sağlık sorunlarına yol açacağını vurguluyor.

Tartışmalar sürüyor

Belediyenin kararıyla birlikte bölgede yeni protestoların yaşanması bekleniyor. Yetkililer, kararın uygulanması sürecinde halk ve çevrecilerin endişelerini dikkate alıp almayacakları konusunda kamuoyuna net bir açıklama yapmadı.