Cumhuriyet Halk Partisi Bergama İlçe Örgütü, Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları ile tam kadro olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde gerçekleşen “İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı”na katıldı.

CHP Bergama İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atakan Tekin, İzmir Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen çalıştayın, partinin iktidar hedeflerine yönelik stratejik adımların tartışıldığı önemli bir platform olduğunu vurguladı. Bergama örgütünün Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları ile meclis üyelerinin tam kadro katılım sağladığını belirten Tekin, çalıştayın bir kez daha örgütün kararlılığını ve birlikteliğini ortaya koyduğunu söyledi.

"İnancımız tam"

Başkan Atakan Tekin, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde gerçekleşen bu anlamlı çalıştayda, korkusuz bir Türkiye inşa etme hedefimizi güçlendirdik. Bergama olarak güçlü bir örgüt yapısına sahibiz ve hem yerelde hem genelde büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Stratejik planlamalar ele alındı

Çalıştayda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye genelindeki yerel yönetim başarılarını artırmaya yönelik stratejik planlar masaya yatırıldı. Kentlerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışıldı. Halkla daha güçlü bağlar kurulması için yapılacak çalışmalar da çalıştayın ana gündem maddeleri arasındaydı.

"Yolları hep birlikte inşa edeceğiz"

Atakan Tekin, çalıştayda yalnızca stratejik planlamaların değil, aynı zamanda dayanışma ruhunun da ön planda olduğunu belirterek, “Birlikte başarma inancımız, salondaki her bireyin enerjisinde hissediliyordu. Bu azim ve enerjiyle partimizi iktidara taşıyacak yolları hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel’in konuşmasının katılımcılara ilham verdiğini ifade eden Tekin, çalıştayın hem yerel hem ulusal düzeyde büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.