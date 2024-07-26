Bergama Antik Kenti, Anadolu'nun en önemli tarihî hazinelerinden biridir ve her ziyaretçiye derin bir tarih yolculuğu sunar. İşte Bergama Antik Kenti hakkında bilmeniz gerekenler:

Bergama Antik Kenti nerede ve nasıl gidilir?

Konum: İzmir şehir merkezine 110 kilometre uzaklıkta, İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde bulunur. Adnan Menderes Havalimanı’na 133 kilometre, Balıkesir’e 110 kilometre, İstanbul’a 500 kilometre ve Ankara’ya 600 kilometre mesafededir.

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Ulaşım: İzmir’den İZBAN ile Aliağa’ya, ardından Aliağa’dan belediye otobüsleri ile Bergama’ya ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Akropol’e Eumenes Kapısı’ndan teleferik ile çıkış yapabilirsiniz.

Bergama Tarihi

Antik İsmi: Pergamon

Tarih: Bergama, İyon, Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olup, tarihi yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanır. M.Ö. 4. yüzyılda Pergamon Krallığı’nın başkenti olmuştur. M.Ö. 129’da Roma İmparatorluğu'na devredilmiştir.

Bergama’nın ilkleri

Bergama Kütüphanesi: Asya’nın ilk kütüphanesi olup, İskenderiye Kütüphanesi’nden sonra döneminin en büyük ikinci kütüphanesidir.



Parşömen: Papirüs taşımacılığının yasaklanmasıyla Bergamalılar tarafından geliştirilen bu malzeme, tarihin en büyük buluşlarından biridir.



İlk Sosyalist Ayaklanma: Bergama’da gerçekleşmiş olup, şehrin dar gelirli halkı tarafından başlatılmıştır.



Bergama Antik Kenti’nde Görülecek Yerler

1- Asklepion:

Tanım: M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 5. yüzyıla kadar dünyanın en büyük tedavi merkezi. Dünyanın ilk psikiyatri hastanesi ve psikedelik tedavi yöntemlerinin uygulandığı ilk sağlık kurumu olarak bilinir. Kapısında “Ölüm Giremez” yazılıdır.

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2- Kırmızı Avlu (Serapis Tapınağı):

Tanım: 2. yüzyılda yapılan bu tapınak, Mısır Tanrıları Serapis ve İsis’e ithaf edilmiştir. Anadolu’nun en görkemli yapılarından biridir ve Bizans döneminde kiliseye dönüştürülmüştür.

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3- Bergama Tiyatrosu:

Tanım: Antik Çağ’ın en dik tiyatrosu olup, 10.000 seyirci kapasiteli ve 80 sıralı bir seyir bölgesine sahiptir.

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4- Tapınaklar ve Sunaklar:

Önemli Yapılar: Zeus Sunağı (şu anda Berlin Müzesi’nde), Athena Tapınağı, Dionysos Tapınağı, Traianus Tapınağı.

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5- Akropolis ve Surlar:

Tanım: Şehir merkezinin 300 metre yüksekliğindeki tepe üzerinde kuruludur. Bergama Tiyatrosu ve Bergama Kitaplığı da bu alandadır. Akropolis’in üst noktasında tarihî surları görebilirsiniz.

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6- Bergama Müzesi:

Tanım: 1936’dan beri müze olarak hizmet vermekte olup, Pergamon Antik Kenti’nden çıkan zengin eser koleksiyonuna ev sahipliği yapar. Zeus Sunağı’nın bir maketi burada sergilenmektedir.

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Bergama, tarihî zenginlikleri ve kültürel mirası ile gezginler için unutulmaz bir deneyim sunar.