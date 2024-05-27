12 farklı branşta düzenlenen ve 1453 sporcunun katıldığı oyunlarda Bergama 11 branşta ödül alarak büyük bir başarı elde etti.

Bergama'dan 260 sporcunun katıldığı ve 120'sinin dereceye girdiği oyunlarda badminton, futbol, 3x3 sokak basketbolu, mini voleybol, kros koşusu, masa tenisi, satranç ve tenis branşlarında zirveye uzanıldı.

Başarılı sporcular tebrik edildi

Kuzey Ege Spor Oyunları Ödül Töreni'ne katılan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju ÇELİK, 12 branşın 11'inde derece alan Bergamalı sporcuları ve tüm katılımcıları tebrik etti. Başarının arkasındaki emeği geçen Bergama Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne, Bergama Belediyesi Spor Kulübü'ne, diğer spor kulüplerine, antrenörlere ve yöneticilere de teşekkürlerini iletti.

Çelik konuşmasında "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gençliğimiz sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altında olacak. Hem Aliağa'daki Kuzey Ege Spor Oyunları'nda hem Bergama Ulusal Egemenlik Mini Voleybol Turnuvası'nda ödül alan takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ederim. Biz de Bergama Belediyesi olarak her zaman kızlarımız ve sporcularımızın yanında tam destek olacağız." dedi.

Bergama Ulusal Egemenlik Mini Voleybol Turnuvası da başarıyla tamamlandı

Bergama, Dikili ve Aliağa'dan 2013 ve 2014 doğumlu 120 kız voleybolcunun katıldığı Bergama Ulusal Egemenlik Mini Voleybol Turnuvası da başarıyla tamamlandı. Turnuvada dereceye giren takımlar ve sporcular ödül töreniyle takdir edildi.