İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan orman yangını, ikinci gününde de büyük bir tehlike oluşturuyor. Yangına müdahale eden ekipler arasında bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, alevlere karşı mücadele sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Acı haber geldi

Dönertaş ve beraberindeki ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, ilk müdahalelerinin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak ne yazık ki, Şahin Dönertaş'ın yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Dönertaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.