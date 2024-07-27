Yıllarca Bergama Belediyespor olarak liglerde mücadele edip 2 yıl önce şirketleşmeye giden TFF 3'üncü Lig temsilcisi Bergama Sportif, yeni sezonda maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak.

Yönetimini iş insanı Ahmet Çoruhlu'nun devralması sonrası geçen yıl da ilçeden İzmir merkeze taşınacağı iddiaları çıkan kırmızı-lacivertli kulüp, Bergama'da stadın yıkılması sonrası Bornova'ya dümen kırdı. Bergama Sportif Faaliyetler AŞ yönetimi, yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na maçlarını oynamak için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı talep etti. TFF'nin de resmi sitesinde de Bergama ekibinin maçlarını oynayacağı yer olarak Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı gösterildi.