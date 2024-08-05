Bergama Tiyatro Festivali, 9-11 Ağustos tarihlerinde beşinci kez izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festival, bu yıl birçok yenilikle karşımıza çıkacak. Festival, program detayları ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek KİOSK seçkisi ile sanatseverlere disiplinlerarası atölye çalışmaları, paneller ve yürüyüşler sunacak.

Tarihi mekanlarda sanat buluşması

Festival, Bergama’nın tarihi mekanlarında gerçekleştirilecek. Asklepion Antik Tiyatro, BerKM Kültür Merkezi, Odeon Pergamon ve Arasta gibi özel mekanlar, etkinliklere ev sahipliği yapacak. Üç güne yayılan festival programı, hem ücretli hem de ücretsiz etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak.

KİOSK seçkisi ile yerel sanatçılara fırsat

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan KİOSK performatif showcase, Ege Bölgesi'nde tiyatro ve performans üreten yerel sanatçıları Türkiye’deki sahne sanatları profesyonelleriyle buluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar, finansal, idari ve operasyonel becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Festivalde sahnelenecek bazı performanslar şöyle:

Cyrano: Ahmet Sami Özbudak’ın yönetmenliğinde, Bülent Emin Yarar, Mert Fırat ve diğer oyuncuların performanslarıyla.

Fahrenheit 451: Ray Bradbury'nin distopya klasiği, Tatbikat Sahnesi yapımı.

Eski Köye Yeni Hayal: Erika Batdorf ve Gülce Oral’ın, Bergama’da kadınlarla gerçekleştirdiği sohbetlerden ilham alınarak tasarlanan interaktif deneyim.

Nora 2: Henrik Ibsen'in klasikleşen oyununun devamı, Nihal Geyran Koldaş ve Tülin Özen’in performanslarıyla.

Kaç Baba Kaç: Ray Cooney'in komedisi, BERKSAV Oda Tiyatrosu yapımı.

Doğa’nın Gözyaşı: Yukarıbey Köyü kadınlarının definecilerin altın hırsını anlattığı oyun.

İnsan Müsveddesi: Özlem Aktaş’ın tek kişilik performansı.

Kendini Arayan Zürafa: TiyatroCa yapımı çocuk oyunu.

Festival etkinlikleri ve biletler

Festival süresince paneller, atölyeler, yürüyüşler ve daha birçok etkinlik katılımcılarla buluşacak. Ücretsiz etkinliklerin yanı sıra, bazı performansların biletlerine Mobilet üzerinden ulaşılabilir.