İzmir'in Bergama ilçesinde, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yunus Ari'nin sosyal medya üzerinden yaptığı 'şeriat' çağrısı parti içinde büyük tartışmalara yol açtı.

Paylaşım kısa sürede kaldırıldı

Yunus Ari, X (eski Twitter) platformunda paylaştığı mesajda, "Şeriat için referandum istiyoruz. Şeriat isteyenlerin oyu yüzde 50'nin çok üzerinde" ifadesini kullanarak partisinin genel başkanı Fatih Erbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi. Ancak, bu paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı.

Skandal paylaşımlar parti içinde tepki uyandırdı

Ari'nin sosyal medya hesabında, şeriat çağrısının yanı sıra diğer skandal içeriklerin de bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum, Yeniden Refah Partisi'nde geniş yankı uyandırdı.

Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, Yunus Ari'nin yaptığı açıklamaların "parti tüzüğü ve disiplinine uymadığı" ifade edilerek, Ari'nin görevden alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Yunus Ari'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, partimizin değerleri ve politikalarıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle kendisi görevden alınmıştır" denildi.

Görevden alındı

Yeniden Refah Partisi'nin açıklaması, Ari'nin görevden alınma kararının parti içindeki disiplin ve tüzük kurallarına uygun bir adım olduğunu belirtti.