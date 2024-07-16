Bergama Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak faaliyetlerine başladı. Merkezde 14 çeşit atık ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak ve eğitim faaliyetleri yürütülecek.

1. Atık Getirme Merkezi

Bergama Belediyesi tarafından hayata geçirilen 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, kâğıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, cıva içeren atıklar, elektronik atık, sıvı ve katı yağlar, ilaç, inşaat atıkları, demir çelik ve karışık metaller gibi 14 çeşit atığı kabul edecek. Merkez, sadece atıkların toplanacağı bir tesis olmanın ötesinde, vatandaşlara çevre bilinci aşılayacak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de sunacak. Tesiste ambalaj atık sergi salonu, eğitim ve toplantı salonu ve sıfır atık bahçesi de bulunuyor.

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, "Bergama’nın doğal güzelliklerini korumak ve daha temiz bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Bergama Atık Getirme Merkezi, geri dönüşümde ve atık yönetiminde önemli bir rol oynayacak. Bu tesisle, çevreye olan olumlu etkileri artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Geri dönüşüm ve eğitimde yeni dönem

Yeni düzenlenen 2 bin 500 metrekare alanda faaliyet gösteren tesis, hem basit kâğıt ve karton atıkları hem de tehlikeli parçalar içeren atıkları ayrıştıracak. Prof. Dr. Çelik, "Özellikle cıva içeren ve sağlığa zararlı atıkları toplayarak çevreye zararını ortadan kaldırmak ve sıvı yağların akarsulara karışmasını önlemek adına yapılan işlemler, geleceğimizi daha temiz hale getirecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların atıklarını getirebileceği bu merkez, çevre bilincini artırmak amacıyla çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de düzenleyecek. Merkezde bulunamayan vatandaşlar için ise büyük ve tehlikeli atıkların yerinden alınması hizmeti de sunuluyor.