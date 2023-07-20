​Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile dün H.A. ile Ş.Ö.'nün evlerine uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda H.A.'nın motosikletinde 1 kilo 536 gram kokain ve 95 gram skunk ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise bilgisayar kasasına gizlenmiş 21 gram kubar esrar, 5 gram skunk ve 2 gram kokain ele geçirildi.



Operasyonda yakalanan H.A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Adresinde bulunamayan Ş.Ö. hakkında ise 'uyuşturucu imal ve satmak' suçundan yakalanması için talimat çıkarıldı.