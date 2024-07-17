İzmir'in Bergama ilçesi yakınlarında ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale sürüyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangını kontrol altına alabilmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait sekiz uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve dört dozer ile 11 saattir müdahale devam ediyor.