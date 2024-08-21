İzmir’in Bergama ilçesinde, bir iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu operatör hayatını kaybetti. Olay, Bergama'nın Ürkütler Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Kazanın detayları

Dün akşam saat 18.00 sularında özel bir firmaya ait rüzgar enerji santrali şantiyesinde gerçekleşen kaza, henüz belirlenemeyen nedenlerle iş makinesinin uçuruma yuvarlanmasıyla oldu. İş makinesinin operatörü Vural Meydan (47), kaza sırasında makinenin içinde bulunuyordu.

Olay yerinde cansız bedenine ulaşıldı

Olayın ardından bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda, iş makinesine ulaşıldı. Operatör Meydan, iş makinesinin yanında hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede, Meydan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından, Vural Meydan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.