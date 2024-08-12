Bergama Belediyesi, 2025-2029 dönemi için kapsamlı bir stratejik plan hazırlığı sürecine girdi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik'in liderliğinde düzenlenen çalıştay, dış paydaşlarla birlikte yapıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilen etkinlikte, planlamanın önemi vurgulandı ve şehir için atılacak adımların ne kadar kritik olduğu ifade edildi.

Hedefte netlik vurgusu

Çalıştay’ın açılışında konuşan Başkan Çelik, "Gitmek istediğiniz yolu bilmiyorsanız hangi yolu kullandığınızın bir önemi yok" diyerek, hedeflerin net belirlenmesinin önemini vurguladı. Çelik, emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti, sosyal belediyecilik çalışmalarının katılımcı yöntemlerle hayata geçirileceğini belirtti.

Stratejik planın temel taşları belirlendi

Çalıştay'ın ilk oturumunda, farklı temalar altında gruplandırılmış faaliyet, proje ve hizmet önerileri değerlendirildi. İkinci oturumda ise Bergama Belediyesi'nin güçlü ve zayıf yönleri, tehditler ve fırsatlar masaya yatırıldı. Etkinlik, dış paydaş anketi ile sona erdi.