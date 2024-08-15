İzmir Bergama’da Perperene Antik Kenti'nin bitişiğindeki alan arkeolojik sit ilân edildi.

Bergama ilçesi Aşağı Bey Mahallesi'nde Perperene Antik Kenti bitişiğinde bulunan alan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından arkeolojik sit ilân olarak tescillendi.

Resmî Gazete'de yer alan karara göre, uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar sonucu Perperene Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı bitişiğindeki alan birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit ilân edildi.

Perperene Antik Kenti

Perperene antik kenti Mysia bölgesinde, Bergama ile Ayvalık ilçeleri arasındaki fıstık çamı ormanları ve granit taşlarıyla ünlü, arasından ırmaklar geçen Kozak Yaylasında, Aşağıbey köyü yakınında Çakıl kayası denilen yerde bulunuyor.

Perperene ilk kez 1886-1889 yıllarında yüzey araştırmaları yapıldı ve planları çıkarıldı. Ancak günümüzde kalıntıları oldukça geniş bir alana yayılmış durumda.

Akropolde iç içe iki sur kalıntısı, 2 bin kişilik tiyatronun kalıntıları belirgin. Özellikle tiyatro kaveaları (oturma yerleri) sağlam durumda.

Antik kentte bir tapınak ve hamam kalıntısı var. Agora (pazar yeri) kalıntıları ve her tarafa yayılmış işlenmiş taşlar ve sütun tamburları görülüyor.

Ayrıca Perperene'de çok ilginç bir nekropol (mezarlık) ve kayalara oyulmuş lahitler var. Bu kalıntılar Hellenistik ve Roma dönemlerine tarihli.

Roma Devri sonlarına kadar kentte birbirinden farklı on beş damgalı sikke basıldı. Bu sikkeler üzerindeki resimlerden Perperene'de Zeus, Athena, Apollon, Aphrodit, Demeter ve Asklepios'un saygı gördüğü anlamına geliyor.

Bergama krallığının sayfiye kenti olan Perperene M.S. beşinci yüzyıldan sonra Bizans’ın piskoposluk merkezi olur ve bu arada Teodosiupolis ismini alır. Theodosiupolis ismiyle uzunca bir dönem anıldığı anlaşılmakta.

Ancak Anadolulu bir isim olduğu hemen anlaşılan Perperene bin yıllardır yaşıyor.