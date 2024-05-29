Bu yılki kongrenin teması "Travmadan İyileşmeye Yolculuk" olarak belirlendi.

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği'nin, Bergama Belediyesi desteğiyle düzenlediği kongreye 337 katılımcı ve 5 uluslararası konuşmacı katılıyor. 1976 yılından beri düzenlenen kongreye uzun yıllardır ev sahipliği yapan Bergama, bu sayede "sağlığın ve bilimin merkezi" olma özelliğini koruyor.

"Bergama psikoterapinin doğum yeri"

Kongrenin açılışında konuşan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bergama'nın bin yıllardır farklı düşünce ve anlayışları kucakladığını, daima kültür ve bilimin önünü açtığını ve birçok ilim insanı yetiştirdiğini belirtti. Atatürk'ün 90 yıl önce Bergama'yı ziyaret ederek bu antik kentin önemini vurguladığını da hatırlatan Çelik, Bergama'nın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin yeterince değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını ve adeta bir açık hava müzesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "İnsanlık tarihine ışık tutan, bilime, kültüre ve sanata yön vermiş olan Bergama, dün olduğu gibi bugün ve yarınlarında da sanat ve kültürün iyileştirici gücü ile insanlığa hizmet etmeyi sürdürmelidir. Bu tür etkinliklerle kentimizin öneminin daha da vurgulanacağına inanıyoruz. Belediye kurumu olarak bu konuda her zaman öncü olmaya hazırız."

Çelik ayrıca, bu yılki kongrenin temasının "Travmadan İyileşmeye Yolculuk" olarak belirlenmesini de anlamlı bulduğunu ve bundan sonraki yıllarda da bu organizasyonun psikoterapinin doğum yeri olan Bergama'da yapılmasını umduğunu dile getirdi.

Kongre 31 Mayıs'a kadar devam edecek

28 Mayıs'ta başlayan 47. Grup Psikoterapileri Kongresi, 31 Mayıs'a kadar çeşitli sunumlar, paneller ve atölyelere ev sahipliği yapacak. Kongre kapsamında ayrıca, katılımcıların Bergama'nın tarihi ve turistik yerlerini gezebileceği bir program da hazırlandı.