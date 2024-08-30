Bergama’da Şehitlik Ziyareti Ve Zafer Yürüyüşü

Bergama’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, 102. yılına özel olarak düzenlenen törenlerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Bergama Şehitliği’nde başlayan törenler, Bergama Hükümet Konağı ve Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Törene, Bergama Kaymakamı Avni Oral, Garnizon Komutanı Tank Albay Hüseyin Dindar, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, şehit aileleri, gaziler, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Şehitlikte anlamlı tören

Törenler, Bergama Şehitliği’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehit kabirlerine yapılan ziyaretin ardından Bergama Hükümet Konağı önünde Kaymakamlık tebrikat töreni gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı’na Bergama Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Bergama Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu törenler

Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden kutlama programı, günün anlam ve önemine dair konuşmalarla başladı. Ardından şiir okunması, Bergama Kılıç Kalkan Derneği’nin gösterisi, halk oyunları gösterisi ve tören geçişi ile coşku doruğa ulaştı.

30 Ağustos zafer yürüyüşü

Bu akşam saat 20.30’da Bergama Belediyesi tarafından düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü, kutlamaların zirvesini oluşturacak. 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı eşliğinde yapılacak yürüyüş, Bayraklı Park’tan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, “Milletimize bağımsızlığı ve Cumhuriyeti müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı hep birlikte, büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı yürüyüşe davet ediyorum” dedi.