AK Parti İlçe Başkanı Hasan Şahin, "Beceriksiz bir adamı getirip ne yapacağız?" diyerek kapıları kapattı.

Bergama siyasetinde sular durulmuyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik hem kendi partisi CHP'de hem de eski partisi AK Parti'de eleştirilerin odağında.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, Çelik'in yeniden AK Parti'ye geçeceği iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Şahin,

"Biz irtibat halinde değiliz. AK Parti'ye geçme durumu da yok. Biz gelmesini istemeyiz. Beceriksiz bir adamı getirip ne yapacağız? Bunlar bu işi yapamıyorlar. Yerel yönetimlerdeki başarıları da ortada. Gerek yok, gelmesin." diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP Cephesinde de Tepkiler Artıyor

CHP'li eski Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mevcut yönetime dolaylı ama sert bir eleştiri yöneltti.

Bergama Kültür Merkezi'nin 9. yılı için yaptığı açıklamada Gönenç,

"Beş yıl süren itibarsızlaştırma ve değersizleştirme dönemi sonrasında benzeri bir ilgisizlik sürüyor. Bakımsızlık ve ilgisizlik beni de tüm sanatseverleri de üzüyor." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Bergama'da kültür-sanat politikalarının da ciddi biçimde sorgulandığı bir dönemde, CHP tabanında "Çelik yönetimi sınıfta kaldı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Gerçekleşen Vaat Sayısı: Sıfır

Seçim öncesinde Bergama'ya dair iddialı vaatlerde bulunan Tanju Çelik'in, göreve gelişinin ardından geçen süreye rağmen henüz somut bir adım atmadığı eleştiriliyor.

İZBAN hattı, yeni sağlık merkezi, turizmde sıçrama, üretici desteği, ücretsiz süt projesi, marka şehir hedefi gibi sözlerin hiçbiri hayata geçmedi.

Üstelik son olarak, belediyenin SGK borçları gerekçesiyle millet bahçesini SGK'ya devretmeyi planladığı iddiaları, "belediye kaynakları eriyor" tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Akademik kariyerinde AK Parti döneminde profesörlük unvanı alan, ardından CHP'den aday olup belediye başkanı seçilen Tanju Çelik'in "siyasi yönelimleri" de yeniden gündemde.

Bergama kulislerinde "rüzgar nereden eserse orada" yorumları yapılırken, hafızalarda o çok konuşulan kare hâlâ taze: Başhekimlik için seçim döneminde rakibi olan isim üzerinden AK Parti'li Hamza Dağ'a ricada bulunduğu iddia edilen fotoğraf, yeniden dolaşıma girdi.

Hem CHP'nin hem de AK Parti'nin eleştirdiği bir belediye başkanı profiliyle, Bergama bugün adeta siyasi belirsizliğin merkezinde.

Kamuoyunda en çok konuşulan soru ise net:

"Bergama ileri mi gitti, yoksa yerinde mi sayıyor?"