İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama ve çevresindeki ilçelerde tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapılan yenilikleri değerlendirmek için Bergama’da önemli bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Bergama'nın katma değeri yüksek tarım ürünlerinin tanıtımında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve yeşil büyüme politikaları masaya yatırıldı.

"Kozak bölgesindeki verim düşüşüne çözüm arıyoruz"

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, verimli topraklarıyla Bergama'nın tarımda öncü şehirlerden biri olmaya aday olduğunu belirtti. Kozak bölgesindeki fıstık çamı ağaçlarının verimliliği üzerine konuşan Çelik, zararlı böceklerin ve su kaynaklarındaki azalmaların üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca, taş ocaklarındaki patlamaların köklere zarar vererek üretimi düşürdüğünü belirtti.

Yuntdağ'da antep fıstığı projesi

Yüksek rakımlı ve gelir seviyesi düşük mahallelerde üretimi artırmak amacıyla Antep fıstığı aşısı projelendirildi. Menengiç ağaçlarına uygulanan Antep fıstığı aşısının verimliliği görülmüş olup, Yuntdağ bölgesindeki mahallelerde uygulanması planlanıyor.

Bergama Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projeleri arasında soğuk hava deposu, paketleme ve kurutma tesisi de bulunuyor. Başkan Çelik, bu tesislerin Bergama’ya kazandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini beklediklerini ifade etti.

Bergama’nın ürünleri markalaşacak

Bergama Tulum Peyniri, Bergama Sızma Zeytinyağı ve diğer yerel ürünlerin markalaşması ve tanıtılması da toplantının önemli konularındandı. Başkan Çelik, yeni ürün desenleri deneyeceklerini ve susuz tarımı destekleyeceklerini belirtti.

Çiftçi eğitim merkezi kuruluyor

Dr. Cemil Tugay, Bergama'nın çiftçi eğitim merkezi için uygun bir lokasyon olduğunu ve çiftçilerin sorunlarına çözüm bulunacağını vurguladı. Üretimin artması için çiftçilere ön ödeme ve ürün alım garantisi verilmesinin önemine dikkat çekti.