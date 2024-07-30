İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Bergama'da bazı alanları koruma altına alma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bergama'nın Atçılar ve Kaleardıcaber Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillendi.

Atçılar Mahallesi'nde koruma kararı

Atçılar Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti şahısa ait taşınmazlar, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildi. Bu kapsamda, aşağıdaki parseller 2. grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak belirlendi:

112 ada 6 parsel

106 ada 5 parsel

113 ada 1 parsel

114 ada 1 parsel

128 ada 3 parsel

129 ada 1 parsel

131 ada 1 ve 2 parsel

136 ada 3 parsel

141 ada 1 parsel

Bu taşınmazlarda herhangi bir inşai işlem yapılabilmesi için önceden izin alınması gerektiği belirtildi.

Kaleardıcaber Mahallesi'nde sit alanı

Bergama'nın Kaleardıcaber Mahallesi’nde yer alan ve Çobantepe olarak bilinen bölge de koruma altına alındı. Bu bölge, 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek özel bir statü kazandı. Bu bölgede arkeolojik kazılar ve koruma çalışmaları özenle yürütülecek.

Koruma altına alınan bölgelerin önemi

Bergama, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir bölge olarak biliniyor. Yeni tescillenen koruma alanları, bu kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilileri, bu kararların bölgedeki kültürel ve tarihi değerlerin korunması adına atılan önemli adımlar olduğunu vurguladı. Bölgede yapılacak her türlü inşai ve restorasyon faaliyetinin dikkatle inceleneceği ve gerekli izinlerin alınması gerektiği belirtildi.