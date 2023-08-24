Bergama’da yol yenileme, asfaltlama, kilit parke, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaz sezonunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan ekipler ilçenin farklı noktalarında yol sökümü, asfalt serimi, parke döşemesi yaparken elektrik altyapısını kurarak ışıklandırma çalışmalarını tamamlıyor. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İnönü Caddesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlar Hakan Koştu’ya “Sayenizde Mahallemiz güzelleşiyor, esnaf olarak 30 yıldır bir bakım görmedik, Bergama’nın çehresini değiştiriyorsunuz” dedi

Hakan Koştu; El birliği ile Bergama’mızı güzelleştiriyoruz, inşallah İnönü caddemizi bitirip diğer caddelerimize geçeceğiz. Hızlı yol almak durumundayız çünkü çok geride kalmıştık Bergama olarak, biz açığı kapatacağız dedik. Bir önceki seçime giderken sloganımız şuydu; “Beş yılda 15 yıllık iş yapacağız” çünkü 10 yıllık kayıp var arkamızda, onu toparlayarak geleceğiz her şey halının altına süpürülmüş bir kaldırdık halıyı süpür süpür bitmiyor” dedi.

Bergama’ya gelen depremzede vatandaşlarla görüşen Hakan Koştu, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında her zaman yanında olduklarını belirtti.

Fatih Mahallesi Anafartalar Caddesinde oturduğunu belirten bir vatandaş, “Başkanım akşam sokağa çıkıyorum, sanki İstanbul, helal olsun çalışmalarınıza” dedi

İnönü Caddesi, Hasan Çelebi Caddesi, Fatih Caddesi, Barbaros Caddesi, Hatuniye Caddesi, Çaltıcı Bahçe Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor

30 yıl önce yapılan yolun bakımının yapılmaması zorluklarını çeken Bergama halkı ve esnafı da tüm sorunları çözen Hakan Koştu’ya teşekkür etti.