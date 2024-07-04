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Müzik camiasının parlayan yıldızı Beril Raperin kusursuz sesiyle ve etkileyici güzelliğiyle yayınladığı şarkılar ile adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Yepyeni şarkısı "Sen Varken " ile müzik dünyasına bomba gibi düşecek güzel sanatçı dinleyicisiyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.İSTANBUL (İGFA)-  Sanatçının yaptığı başarılı şarkılar ile hayran kitlesini genişletecek gibi görünüyor. Beril Raperin "Sen Varken " şarkısı ile bu yazın en etkili hit adayları arasında yerini alarak sözleriyle dinleyicileri müzik ziyafeti çektirecek.

Beril Raperin basına şarkısıyla ile ilgili verdiği röportajda " Şarkımın sözlerindeki romantik hava ve harekete geçiren alt yapısı ile ekibimle yaza damga vuracak bir çalısma hazırladık. Umarım dinleyiciler şarkımı daha  çok severler. " diye bahsetti.

Kaynak: igf