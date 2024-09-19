Müzik dünyasının popüler isimlerinden Bege, 29 Kasım 2024 Cuma günü saat 20:00’de Hangout PSM'de unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bege, bu özel gecede en sevilen parçalarını hayranlarıyla buluşturacak.

Son dönemde müzik listelerinde zirveyi zorlayan şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren sanatçı, Hangout PSM’nin atmosferinde dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşatacak. Bege’nin sahneye koyacağı enerjik ve renkli performans, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Biletlerin hızla tükenmesi beklenen bu özel geceye, Bege’nin hayranları büyük ilgi gösteriyor.