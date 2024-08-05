Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler 400m engel elemelerinde yarışan milli atletlerden Berke Akçam, 49.48'lik derecesiyle serisini 5, Yasmani Copello Escobar ise 50.72'lik derecesiyle serisini 8. sırada tamamladı.

Yarı finale kalan 18 sporcu arasına giremeyen iki milli atlet, yarın TSİ 12.20'de yarı finalde yer alabilmek için repesaj mücadelesine çıkacak. Repesaj'da ise ilk ikiye giren atletler yarı finale yükselecek.

Repesaj nedir?

Bir spor yarışmasında turu az farkla kaçıran katılımcılara tanınan ek bir haktır. Atletizm, bisiklet, eskrim, güreş ve ragbi gibi spor dallarında uygulanmaktadır.

🇹🇷Milli atletimiz Berke Akçam, serisini 5. sırada tamamladı.



👟Sporcumuz repesaj koşusu için tekrar piste çıkacak. pic.twitter.com/7kYbsrj54q — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2024

🇹🇷Milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, serisini 8. sırada tamamladı.



👟Sporcumuz repesaj koşusu için tekrar piste çıkacak. pic.twitter.com/ZowCYQZ3yL — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2024