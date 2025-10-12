A Milli Takım kampı öncesinde yaşadığı ağrıları teknik ekiple paylaştığını belirten Berke Özer, “Eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum” dedi.

Kadro açıklandığında karar vericilerin yaklaşımını sorguladığını ifade eden Özer, kampın moralini bozmamak için İstanbul dönüşünde teknik ekiple görüşerek kamptan ayrıldığını söyledi.

“Teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım. Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir.”

“Milli takım en büyük gururum”

Berke Özer, A Milli Takım formasını giymenin kendisi için her zaman büyük bir onur olduğunu vurguladı:

“Benim için milli takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bundan sonra da Ay Yıldızlı forma için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım.”

Özer, yaşanan süreçle ilgili yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bıraktığını belirtti.