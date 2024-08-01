Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 200 metre karışık elemelerinde 2.01.99'luk dereceyle serisinde 4. oldu ve genel sıralamada 17. sırada yer aldı. Yarı finale yükselmek için 1. yedek konumunda bulunuyor.

Paris'teki La Defense Arena'da yapılan yarışta Berke Saka, yarı finali kıl payı kaçırarak olimpiyat yolculuğuna bu kategoride son verdi. Saka, daha önce erkekler 100 metre sırtüstü kategorisinde de mücadele etmişti, ancak orada da istediği başarıyı elde edemedi.

🏊‍♂️ Erkekler 200 metre bireysel karışık elemelerinde yarışan sporcumuz 🇹🇷Berke Saka, 2:01.99'luk derecesiyle serisini dördüncü sırada tamamladı.#Paris2024 pic.twitter.com/u1jwdu88qt — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 1, 2024