Türk kahvaltısının Almanya'nın başkenti Berlin'deki tanıtımı büyük ilgi gördü. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk kahvaltısı misafirlere sunuldu. Büyükelçi Ahmet Başar Şen, Türk mutfağının dünya çapındaki ününe vurgu yaparak kahvaltının Türkiye'deki önemine dikkat çekti.

"Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinde, Türk kahvaltısı adeta bir şölenle tanıtıldı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve diplomatlar katıldı. Büyükelçi Ahmet Başar Şen'in vurguladığı gibi, Türk kahvaltısı kültürü Türkiye'de büyük bir öneme sahip.