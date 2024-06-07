ANKARA (AA) - Berlin yönetiminin İsrail'e silah ihracatını kesmesi için Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi, İsrail polisi 5 göstericiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup İsrailli aktivist, Berlin yönetiminin İsrail'e silah ihracatını protesto etti.



Alman Büyükelçiliğinin girişinde oturan göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı durdur", "Elinizde yeteri kadar kan yok mu?", "Bir kez olsun tarihte doğru tarafta yer alın" yazılı pankartlar taşıdı.



Göstericiler sık sık "Almanya saklayamazsın, soykırıma ortak oluyorsun" şeklinde sloganlar attı.

İsrail polisi, büyükelçilik önünde oturan göstericileri zorla bölgeden uzaklaştırırken 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gösterinin ardından grup adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarında Alman silahlarını kullandığı belirtildi.

Almanya'nın geçen yıl yüzde 47 ile İsrail'in silah ithal ettiği ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığına dikkati çekildi.

Göstericiler ayrıca Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert'e mektup göndererek ​​​​​​​ Berlin yönetiminin İsrail'e silah ihracatını durmasını istedi.

