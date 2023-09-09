ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi. 17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, AFAD, Jandarma Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra İz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı. Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda; 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 3 kez aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı.



BERZEG'İN EVLERİNDE DE ARAMALAR YAPILDI

Arama çalışmaları devam ederken Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in Gönen ve İstanbul'daki evlerinde bilgisayarları incelenirken, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı. Olay günü ve öncesinde Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.



TİNA'NIN GELİŞİ UMUTLARI ARTIRDI

Korhan Berzeg'in Doberman cinsi köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki yazlığa geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin 'Tina' olduğu tespit edilince Berzeg'in eşi Angela Berzeg’e haber verildi. Angela Berzeg, Armutlu'ya gelip, köpeği evlerine götürdü.



Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. İlk olarak, köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. Bunun üzerine arama çalışmalarına, Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca barındığı yere gitmesi için GPS takılıp aç bırakılan, bulunduğu yere götürülerek doğaya salınan Tina her defasında, Korhan Berzeg'e değil, yazlık eve döndü. Güvenlik görevlileri, Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başladı. Arama çalışmalarında katkısı olmayacağı düşünülen Tina, İstanbul'a dönen Angela Berzeg'e teslim edildi.



ANGELA BERZEG, 'TİNA KORKAK VE ÇEKİNGEN OLDU'

Eşi Korhan Berzeg'in bulunmasında yardımcı olacak kişiye 1 milyon liralık plara ödülü vadeden Angela Berzeg, İstanbul'a döndükten sonra yaptığı açıklamada, "Tina'da bir değişim var. Gergin, ürkek duruyor, sürekli bana yakın durmak istiyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Gerçekten çocuk gibi, sürekli yanımda kalmak, bana yakın durmak istiyor" diye konuştu.



DIŞKI VE KAN ÖRNEĞİNDEN DE SONUÇ ALINAMADI

Tina'nın dönüşünden sonra Gönen Cumhuriyet Savcılığı, Berzeg'in yerinin belirlenmesi için, köpeğin kayıp olduğu 74 gün boyunca kapalı alanda mı tutulup, ormanlık alanda mı yaşadığının tespit edilmesi için dışkı ve kan örnekleri aldırdı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından özel olarak yapılan incelemelerde, delil olabilecek bir veri elde edilemediği öğrenildi. Yetkililer, "Resmi bir yazı yok. Yalnız, delil olacak bir veri olmadığı bilgisini aldık" dedi.



PROF.DR. EBRU YALÇIN: KAPALI ALANDA TUTULMUŞ OLABİLİR

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, Tina'nın dışkısında herhangi bir partikül kemik ya da o bölgeye ait bir polen çıkmamış olmasının, hayvanın kapalı bir yerde tutulmuş olabileceğini gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın, "Eğer ormanlık alanda kalmış olsaydı, hayatta kalmak için mecburen kuş ya da başka bir hayvanla beslenmek zorunda kalacaktı. Dolayısıyla dışkıda, kemik parçaları ve ot parçaları gibi pek çok şeyle karşılaşmak zorunda kalırdık. Ya da o bölgede endemik olan bazı bitkilerin polenleriyle karşılaşabilirdik. Ancak tamamen normal çıkmış. Dolayısıyla kapalı bir alanda tutulma ihtimali üzerinde duruluyor" dedi.



TİNA'DA GÖRÜLEN OLUMSUZLUKLAR

Angela Berzeg'in, İstanbul'da yaptığı açıklamada, kaybolduktan sonra dönen Tina'da gözlemlediği olumsuzlukları değerlendiren Prof. Dr. Ebru Yalçın konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu, köpeğin çok korktuğunu, belki bir yerde baskı altında kaldığını, yabancılarla kalmak zorunda kaldığını ya da alışık olmadığı bir ortamda kaldığı hissiyatını oluşturuyor. Aynı zamanda Tina'nın davranışsal açıdan aslında tedavi edilmeye de ihtiyacı var. Çünkü şu an tabi ki sahibinden ayrıldı, evinden uzaktı, sevdiklerinden uzaktı, bilmediği bir çevredeydi. Dolayısıyla bir kaygı bozukluğu da gelişirmiş olabilir. 'Tina'nın davranış bozukluğu olması kapalı ortamda kaldığını destekler mi?' Bunu tabi bilemeyiz ama en azından tanımadığı insanlarla ve güvenli olmadığı bir çevrede tutulduğunu veya baskı altında tutulduğunu, fiziksel ya da psikolojik bir baskıya maruz kaldığını göstermiş olabilir. Çünkü aşırı ürkek, korkak, kaygılı bir beden dili gösteriyor. Bu anlamda en azından bir yerlerde kayıp olduğunu, evinden uzak olduğunu destekliyor" ifadelerini kullandı.



‘ÜZERİNDE BİR OTUN BİLE OLMADIĞI SÖYLENDİ’

Evde yaşamaya alışmış bir köpeğin ormanda tek başına hayatını sürdürme olasılığının nispeten daha düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Tabi ki çevrede avlanmış olabilir, mecbur kalmış olabilir, yine belirli bitkilerle beslenmeye çalışmış olabilir ama kilo kaybı ve çalıların, vücuduna zarar vermesi gibi zararla ve hastalıklarla karşı karşıya kalmış olabilirdik. Üzerinde bir otun bile olmadığı söylendi. Dolayısıyla patilerinin altı temiz, çok büyük bir kilo kaybı yok. Dolayısıyla ormanda olduğuna dair çok büyük bir düşünce yok anladığım kadarıyla. Daha çok muhtemelen birilerinin elinde birileri tarafından beslenmiş ama aynı zamanda alışık olmadığı bir çevrede olmadığı için belki sahibi de yanında olmadığı için aşırı derecede ürkek, korkulu ve tedirgin davranışlar sergilediğini görüyoruz."



MAĞARALAR DA ARANDI

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri 110 kişiden oluşan ekiple, Korhan Berzeg'i arama çalışmasını sürdürüyor. Tina'nın bulunduğu bölgedeki aramaları yoğunlaştıran ekipler, bölgede bulunan mağara, metruk yapı, kullanılmayan ev ve ahırları araştırıyor. Tina'nın bulunduğu gün ve öncesinde Armutlu Mahallesi'ne gelen tüm araçların plakalarını araştırıp sürücülerini sorgulayan jandarma, yapılan tüm ihbarları da değerlendiriyor.