Geçen 30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diyerek yemin eden ve kılıç çatarak tepkilerini gösteren beş teğmen ve üç komutan, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Siyasî iktidarın hedefi hâline gelen bu isimlerin, ihraç kararına karşı yargı süreci başlatmaları bekleniyor. İhraç edilen teğmenler, aynı zamanda eğitim masraflarını tazminat olarak ödemek zorunda kalacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Yüksek Disiplin Kurulu, teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç ve üç komutan hakkında ihraç kararı verdi.

Karar, 30 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek ve kılıçlarını çekerek yemin eden isimler hakkında alındı.

Kararın gerekçesi henüz teğmenlere ve avukatlarına tebliğ edilmedi ancak Millî Savunma Bakanlığı, üç disiplin amirinin de “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası” aldığını açıkladı.

Yüksek Disiplin Kurulu kararı ve şerhler

Yüksek Disiplin Kurulunun aldığı karar oy çokluğuyla alındı, ancak bazı üyeler karara karşı şerh düştü. “Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliği”ne göre, ihraç kararına ilişkin gerekçeler, disiplinsizliğin oluştuğunu belirten hususlarla birlikte karar metnine dâhil edilecek. Karar, kurul başkan ve üyeleri tarafından imzalanacak. Ayrıca, karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri de kararda yer alacak.

Yargı süreci ve iptal talebi

Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğ edilmesinin ardından, İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması ve kararın iptal edilmesini talep edecek.

Ancak, kararın kesinleşmesi durumunda, teğmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılmanın maliyetini tazminat olarak ödemek zorunda kalacaklar.

Yüksek Disiplin Kurulunun verdiği “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası” sonucunda, teğmenlerin eğitim ve öğrenim masraflarını tazminat olarak ödemesi gerekecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan eğitim ve öğrenim giderleri, yönetmelikte belirtilen şekilde hesaplanarak, faiziyle birlikte ihraç edilen teğmenlerden tazmin edilecek. Bu tazminat, teğmenlerin eğitim süreçlerinden doğan alacakları kapsayacak.

Beş teğmen Anıtkabir'de

İhraç kararının ardından Anıtkabir’e giderek Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Ziyaretin fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.