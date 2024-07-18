Fulya ve Ahmet Cangözen’in oğlu küçük Eymen kumbarasında biriktirdiği bin 500 lirayı Linda bebeğin tedavisinde kullanılması için bağış kutusuna attı. Öte yandan Cangözen ailesinin Eymen’in kumbarasının dışında yakın zamanda önemli miktarda bir bağış yaparak “Linda’ya Nefes Ol” kampanyasına katkıda bulundukları öğrenildi. Başkan Zencirci duyarlılıkları için Cangözen ailesine ve özellikle de minik Eymen’e bu büyük desteği için teşekkür ederek, Linda bebeğe destek çağrısını yineledi.

“En anlamlı bağışlardan birini Eymen yaptı”

Beş yaşındaki Eymen’in kumbara bağışından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Zencirci duyarlılık ve sosyal sorumlulukla Linda bebek belki de Linda bebekler iyileşecek diyerek bu gibi kampanyaların öneminin altını çizdi.

Başkan Zencirci “Küçük kızımız Linda’nın ziyaretinden bugüne onun hayata tutunması için başlatılan “Linda’ya Nefes Ol” kampanyasına odaklandık. Bir çok hayırsever vatandaşımız destek verdi ve vermeye devam ediyor. Bugün de Linda yaşasın diye beş yaşındaki Eymen’imiz kumbarasını getirmiş. Ailesi Sn. Fulya Cangözen ve Sn. Ahmet Cangözen sağ olsunlar destek de bulunmuşlardı. Bugün de oğulları Eymen’in bağışıyla Linda sağlığına bir adım daha yaklaştı. Umarım en kısa sürede sosyal sorumluluk ve duyarlılıkla Linda bebek ve Linda bebekler sağlıklarına kavuşacak” dedi.

Bağış toplanma seviyesi yüzde 29'da

Valilik izniyle başlatılan bağış kampanyasında üç aydan az süresi kalan minik Linda’nın bağış toplanma seviyesi yüzde 29’a ulaşmış durumda. Tedavisi için 1 milyon 822 bin ABD doları değerindeki ZOLGENSMA isimli ilacın temin edilmesi ve şu an 11 kilo olan Linda’nın 13 kilo vücut ağırlığını geçmemesi gerekiyor.