Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile İzmirli başarılı tasarımcı Zeynep Mayruk, dün akşam Çeşme Alaçatı'da gerçekleşen nikah ve düğün töreniyle evlendiler. Beş yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah ve düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Çifti bu özel günlerinde adeta bir basın ordusu takip etti.

Siyah pantolon ve beyaz takım elbiseyle dünya evine giren yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş’ın özel dikim damatlığı Levon Kordonciyan imzasını taşırken, Zeynep Mayruk da Oscar de la Renta tasarımı gelinlik ve kendi tasarımı olan after parti kıyafetiyle geceye katılanların beğenisini topladı. Gece boyunca davetlilerle birlikte doyasıya eğlenen çiftin düğününe aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra ünlü isimlerde katıldı. Engin Akyürek, Sarp-Sinem Akkaya, Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya, Özgür Çevik-Hatice Kartoğlu, Alina Boz-Umut Evirgen, Melis Birkan-Aras Aydın, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar, Banu-Timur Savcı, İnci-Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş gibi ünlü isimler de düğünde çifti yalnız bırakmadı. Nikahta damadın şahitliğini Ömer Durak, Sedat Demirtopuz ve Genco Özak yaparken, gelinin şahitliğini ise kız kardeşi Berçin Mayruk, Selin Sarper ve Begüm Ertuğrul yerine getirdi.

Nikah sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen İzmirli modacı Zeynep Mayruk, “Hayatımızın en güzel günü olduğunu düşünüyorum. Birazcık duyguluyum. En sevdiklerimizle beraberiz. Keyifli bir akşam geçireceğiz. Genel anlamda rahattım ancak 2 gündür inanılmaz heyecanlıyım. Bugün de rahattım ama en son Tolga beni almak için eve geldiğinde heyecan başladı. Hala üstümden atamadım ama iyiyim“ dedi. Gelin evine adet yerini bulsun diye davul ve zurnayla giden Tolga Sarıtaş ise “Gelenekleri yerine getirdik. Yuva kurmaya karar verdik. Çok özel ve güzel bir karar. Sevdiklerimizi de aramızda görünce, çok daha tadından yenmez oldu. Hep beraber eğleneceğiz bugün. Çok mutluyuz” dedi. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün gecesinde, yakışıklı oyuncu, mikrofonu eline alıp şarkıcılıktaki başarısını da konuklara göstermiş oldu. Düğün sonrası Ayvalık’a gidecek olan çift, gelin hanımın işlerinden dolayı balayına 1 ay sonra çıkacaklarını söyledi.