Suriye'de geçtiğimiz ay muhalif güçlerin başarılı operasyonuyla 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Devrik lider Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'nın yardımıyla Moskova’ya kaçtı. Ancak, The Sun gazetesinin ortaya attığı şok edici bir iddiaya göre, Esad Moskova’da zehirlenerek suikast girişimine uğradı.

Öksürük krizine girdiği ifade edildi

Haberde, Esad’ın zehirli bir maddeyle öldürülmeye çalışıldığı, bu nedenle şiddetli öksürük krizine girdiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi. İngiliz gazetesi, olayın ayrıntılarını paylaşmasa da Esad’ın Moskova’daki evinde tedavi altında olduğunu ve vücudunda hâlâ zehir bulunduğunu öne sürdü.

Sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yok

Beşar Esad’ın sağlık durumu şimdilik belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili ne Rusya ne de Esad'ın yakın çevresinden bir açıklama yapıldı. The Sun’ın iddiaları dünya basınında geniş yankı uyandırırken, gözler Rus yetkililere çevrildi.