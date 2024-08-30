Sivas gibi tarım ve hayvancılığın merkezi olan bölgelerde yaşanan çoban sıkıntısı, sürü sahiplerini zor durumda bırakıyor. Çobanların 30 GB mobil internet talebi ise, durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Besiciler, bu talepler ve eksiklikler nedeniyle hayvancılığı sürdürmekte zorlanıyor.

"İmkansız hale geldi"

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çoban sıkıntısı büyük bir sorun haline geldi. Besici Fikri Demiray, "Türk çoban bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Çobanı bulmak için yüksek maaş ödemek zorunda kalıyoruz. Örnek olarak, 400 koyunum var ve çobanı için 30 bin lira maaş veriyorum. Barınma, yemek ve telefon faturası gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Ancak çobanlar benden 30 GB internet talep ediyor. Bu talepleri karşılamak zorunda kalıyorum çünkü başka çoban bulmak çok zor" dedi.

"Türk yok, Afgan'da her istediğini yaptırıyor!"

Çoban eksikliği nedeniyle bazı besiciler sürülerini satma yoluna gidiyor. Fikri Demiray, çoban sıkıntısının yanı sıra Türk çobanların yerini genellikle Afgan çobanların aldığını belirterek, "Türk çoban bulmak neredeyse imkansız. Afgan çobanlar, bizlere her istediklerini yaptırıyorlar. Bu durum hayvancılığı sürdürmekte zorluk yaşamamıza neden oluyor" şeklinde konuştu.

"Devlet yardımına ihtiyacımız var"

Demiray, çoban sıkıntısının çözülmesi için devletin yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. "Devlet çoban sıkıntısına el atarsa, hayvancılık tekrar canlanabilir ve et fiyatları düşer. Şu an sadece kendi köyümüzde çoban kalmadı. Hayvancılık yapmak için devletin desteğine ihtiyacımız var. En azından çobanların sigortasını devlet karşılayabilirse, gerisini biz hallederiz" dedi.