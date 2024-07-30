Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 yenerek Süper Kupa maçı öncesi moral depoladı. Siyah beyazlıların gollerini Muleka ve Mustafa Hekimoğlu kaydederken, Sakaryaspor'un tek golü Demir Ege Tıknaz'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Beşiktaş'tan hazırlık maçında galibiyet

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaştı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta siyah beyazlılar, 2-1'lik skorla galip gelerek Süper Kupa maçı öncesi olumlu bir prova yaptı. Beşiktaş'ın gollerini 44. dakikada Muleka ve 79. dakikada Mustafa Hekimoğlu attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında, Beşiktaş'ın baskılı oyunu sonuç verdi ve 44. dakikada Muleka'nın golüyle öne geçti. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, 79. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Sakaryaspor'un tek golü ise Demir Ege Tıknaz'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Süper kupa maçı öncesi moral depolandı

Bu galibiyet, Beşiktaş'ın 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi takımın moralini yükseltti. Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, Süper Kupa maçı için hazır olduklarını ifade etti.

Beşiktaş'ın golleri

44. dakika: Muleka

79. dakika: Mustafa Hekimoğlu

Sakaryaspor'un golü

- Demir Ege Tıknaz (KK)