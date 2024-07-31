Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon AC Milan'dan transfer edilen Ante Rebic, Beşiktaş forması altında beklenen performansı sergileyememişti. Siyah-beyazlı ekipte 23 maçta görev alan Hırvat futbolcu, sadece 1 gol atarken, 4 asist yaptı. Bu performans, Beşiktaş taraftarları ve yönetimi tarafından hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.

Rebic’in sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, Beşiktaş’ın gelecek sezon için yeni transfer arayışlarına devam etmesi bekleniyor.