Süper Lig’in başlamasına az süre kala transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği Atletico Madrid ile sözleşmesi biten Mario Hermoso’yu tekrardan gündeme aldı. Yakın dönemde İspanyol defans oyuncusu ile rakamda anlaşamayan Beşiktaş, Hermoso’nun kulüp bulamaması üzerine tekrardan görüşmeye geçti.

Beşiktaş’a gelmek istiyor

Serie A ekiplerinden Napoli ile anlaşmak üzere olduğu ifade edilmişti ancak İspanyol stoperi mavilerin yeni teknik direktörü Antonio Conte veto etmişti. Avrupa’da top koşturmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu siyah beyazlılara yeşil ışık yaktı. Beşiktaş kurmaylarının en zamanda İspanyol stoperle anlaşıp İstanbul’a getirmeyi planlıyor. 2019 yılından bu yana Atletico Madrid'de oynayan Hermoso, Atletico'da 174 resmi maça çıktı. 25 milyon Euro piyasa değeri bulunan tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistle mücadele etti.