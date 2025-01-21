Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında İspanyol devi Athletic Bilbao’yu sahasında konuk edecek. Siyah-beyazlılar, play-off şansını sürdürmek adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mücadele, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Play-Off umutlarını koruma peşinde

Avrupa Ligi’nin yeni formatında 36 takımlı lig statüsünde mücadele eden Beşiktaş, şimdiye dek çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 6 puanla 28. sırada yer alıyor. İlk 24’e girerek play-off oynama hakkı kazanmak isteyen siyah-beyazlılar, Athletic Bilbao karşısında kritik bir galibiyet arayacak.

Bilbao liderlik mücadelesinde

Konuk ekip Athletic Bilbao, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oldukça formda bir performans sergiliyor. 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan Ernesto Valverde’nin öğrencileri, lider Lazio ile zirvenin ortakları konumunda. Avrupa’da bu sezon yalnızca 2 gol yiyen İspanyol temsilcisi, turnuvanın en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor.

Solskjaer ilk maçına çıkıyor

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının başındaki ilk sınavını Athletic Bilbao karşısında verecek. Norveçli çalıştırıcı, Avrupa kupalarındaki 68. maçına çıkarken daha önce Molde ve Manchester United’da görev yapmış ve 2021 yılında Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi finaline kadar yükselmişti.

Eksik oyuncular Beşiktaş’ı zorluyor

Beşiktaş, Athletic Bilbao karşısında sahaya 4 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA kadrosunda yer almazken, sakatlıkları süren Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç da mücadelede forma giyemeyecek.