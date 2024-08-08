Süper Kupa maçında Galatasaray’ı farklı geçip kupayı müzesine götüren Beşiktaş taraftarı ve camiayı sevindirdi. Transfere yeniden gaza basan kara kartal gündemine Atletico Madrid yıldız ismi Angel Correa’yı aldı. Yaz transfer dönemi boyunca Ajax futbolcusu Steven Berghuis ile dirsek temasında olan siyah beyazlılar bu isimden vazgeçerek rotayı Arjantinli yıldıza çevirdi.

İspanyol ve Hollanda basını, Siyah-Beyazlılar’ın iki yıldızın transferi için tüm şartlarını zorladığını yazdı. Beşiktaş, ilk olarak Atletico Madrid’le temas kurdu. İspanyol ekibiyle Haziran 2026’ya kadar kontratı olan 29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla ilgili olarak pazarlıklarını sürdüren yönetimin ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği belirtildi.

İlk hedef Correa

Beşiktaş yönetimi teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda hareket edecek. Hollandalı teknik adamın Correa’ya öncelik verilmesini istediği öğrenildi. Transferden sorumlu Hüseyin Yücel’in bizzat Correa transferiyle ilgileneceği ifade edildi. Eğer bu transferden istediği sonucu alamazsa siyah beyazlılar Hollandalı futbolcu Steven Berghuis’e yönelecek. Angel Correa 2015’ten bu yana İspanyol kulübünde forma giyen Arjantinli Atletico formasıyla 1 La Liga şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı. Sambacı, tam 421 kez formasını giydiği Atletico Madrid’de kulüp tarihinin en çok forma giyen isimlerinden oldu.