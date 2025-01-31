UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Twente’ye deplasmanda 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Twente'ye galibiyeti getiren golü 76. dakikada Daan Rots attı. Bu yenilgiyle siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 24 takım arasına giremeyerek elendi.

Beşiktaş, Avrupa sahnesine veda etti

Bu mağlubiyetle Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edemedi ve turnuvadan elendi. Siyah-beyazlı ekip, yoluna sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda devam edecek.

İlk 11’ler

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Teknik direktör Solskjaer'den iki değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bir önceki lig maçına göre iki değişiklik yaptı. Semih Kılıçsoy ve UEFA listesinde olmayan Alex Oxlade-Chamberlain yerine Ernest Muçi ve Ciro Immobile’yi ilk 11’de sahaya sürdü.

Beşiktaş’ta üç eksik

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç ile gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour kadroda yer almadı.

Beşiktaş, bu mağlubiyetin ardından Avrupa defterini kapatarak tamamen Süper Lig ve Türkiye Kupası’na odaklanacak.