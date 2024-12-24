Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübü'nde, 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu listesini açıkladı.
Seçim öncesi hazırlıklar tamamlandı
Seçime güçlü bir kadro ile hazırlanan Hüseyin Yücel, yönetim kurulunda tecrübeli ve alanında uzman isimlere yer verdi. Açıklanan liste, Beşiktaş’ın mali ve sportif yapılanmasında istikrarı sağlama hedefiyle oluşturuldu.
Gazeteci Sercan Dikmen'in aktardığı bilgilere göre Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Yönetim kurulu üyeleri
- Sencer Sarp Aral
- Caner Bingöl
- Ahmet Budan
- Cüneyt Çilingiroğlu
- Fırat Fidan
- Onur Göçmez
- Deniz Güven
- Cemile Aslı Üstünkaya
- Ahmet Mete Vardar
- Adnan Sertaç Yazar
Yedek yönetim kurulu üyeleri
- Sedat Seymen Akçadağ
- Nazlı Ayaz
- Ömer Küçük
- Önder Yiğit
- Abdurrahman Yiğittekin
Kaynak: HABER MERKEZİ