Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübü'nde, 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Seçim öncesi hazırlıklar tamamlandı

Seçime güçlü bir kadro ile hazırlanan Hüseyin Yücel, yönetim kurulunda tecrübeli ve alanında uzman isimlere yer verdi. Açıklanan liste, Beşiktaş’ın mali ve sportif yapılanmasında istikrarı sağlama hedefiyle oluşturuldu.

Gazeteci Sercan Dikmen'in aktardığı bilgilere göre Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi şu şekilde: Yönetim kurulu üyeleri Sencer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Cemile Aslı Üstünkaya

Ahmet Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar Yedek yönetim kurulu üyeleri Sedat Seymen Akçadağ

Nazlı Ayaz

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin