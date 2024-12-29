Beşiktaş Kulübü'nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yüksek katılım ile gerçekleşti. Ancak, seçim süreci sırasında ilk sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından ortam gerildi.

"Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratı gerginliğe sebep oldu

Başkan adayı Serdal Adalı’nın destekçileri, salonda "Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratını yaparken, bu slogan Mete Vardar ve Adalı’nın ekibi arasında büyük bir gerilime neden oldu. O anlarda, Mete Vardar’ın "Biz kaçmadık, kaçandan hesap sorun" şeklinde bağırdığı duyuldu.

Mete Vardar ve Adalı ekibi arasında sert kavga

Tartışmaların büyümesiyle birlikte Mete Vardar kürsüye çıkarak, Serdal Adalı’nın ekibiyle sözlü çatışmaya girdi. Gerilim devam ederken, Vardar’a yaklaşan oğlu, babasını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, tartışmanın kontrolden çıkmasıyla Mete Vardar, oğluna tokat attı.

Olayların ardından, Mete Vardar ve oğlunun basın mensuplarına poz verdiği gözlemlendi. Ancak salon içindeki gerilim zaman zaman yeniden yükseldi.