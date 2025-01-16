İstanbul'da yürütülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı, soruşturma kapsamında 31 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suç örgütüne yönelik kapsamlı soruşturma

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, Balıkesir'de gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından diğer şüphelilerle birlikte İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu toplam 40 kişinin ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 9 savcı ve 1 başsavcı vekili tarafından alınıyor.

Ahmet Özer'in ifadesi cezaevinden alınacak

Soruşturmada adı geçen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu olduğu için ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden alınacak.

Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına tedbir konuldu

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konulurken, Aktaş'ın suç örgütü aracılığıyla belediye ihalelerini kendi şirketlerine yönlendirdiği tespit edildi. Yaklaşık üç ay süren takip sonucunda başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş AŞ yöneticileri de dahil olmak üzere birçok zanlı "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında toplamda 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.