Yolsuzluk iddiasıyla görevden alınarak tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Akpolat’ın sahibi olduğu şirketin müdürü Taner Çuhadar, yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı.

Akpolat’ın sahibi olduğu şirketin müdürü Taner Çuhadar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Çuhadar, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, cezaevine gönderilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında iddiaları reddederken yapılan operasyonun bir itibar suikastı olduğunu belirtmişti.