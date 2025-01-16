İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın ardındaki olaylar neler?

Suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği ve kendi firmalarına çıkar sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 3 ay boyunca şüphelileri takip etmesinin ardından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler kimler?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ile bazı belediye görevlileri, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ayrıca, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezaevinde işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamındaki diğer şüpheliler

Soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde yer alan 24 şüpheliye, "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalar yöneltildi. Toplamda 47 kişiye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verilmişti.