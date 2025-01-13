İstanbul’da bir çete liderine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de içinde bulunduğu bir grubun ihale yolsuzluğu yaptığı tespit edildi.

İddiaya göre, çete lideri Aziz İhsan Aktaş, belediye başkanları dahil 47 kişiye rüşvet vererek ihalelerde avantaj sağladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpolat ve diğer sanıkları "suç örgütü üyeliği, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet" suçlamalarıyla yargılıyor.

Üç aydır sürdüğü öğrenilen soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Akpolat’ın evinde ve Beşiktaş Belediyesi’ndeki makamında aramalar gerçekleştirildi.

Rüşvet ağının boyutları araştırılıyor

Soruşturma kapsamında, ihale süreçlerinde yapılan usulsüzlüklerin detaylarının ve rüşvet ağının boyutlarının araştırıldığı öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, kamuoyunun merakla beklediği soruşturmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada; Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca “Aziz İhsan Aktaşö liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık üç aylık süreçte elde olunan delillere göre;

1-)Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren (24) şüpheli hakkında Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Rüşvet Verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Mal Varlığı Değerlerini Aklamak Suçlarından,

2-)Aralarında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı belediye görevlisi (12) şüpheliyle ilgili olarak (Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından , Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerin tespiti) İhaleye Fesat Karıştırmak, Rüşvet Almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından (11) şüpheli hakkında (şüpheli Ahmet Özer silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğundan gözaltı işlemi icra edilmemiş olup bilahare sevki sağlanacaktır),

3-)Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplamda (10) şüpheli hakkında ; Suç örgütü üyeliği , İhaleye fesat karıştırma , Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından, olmak üzere toplamda (47) şüpheli hakkında 13.01.2025 saat: 05.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararları verilmiş olup kararların icrasına yönelik işlemler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Başkan Akpolat Edremit'te gözaltına alındı

Diğer yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit İlçesine bağlı Narlı mahallesindeki yazdığında jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.