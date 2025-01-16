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CHP, net dille iddiaları reddederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonun kumpas olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Esenyurt Belediyesi'ne soruşturma başlattı. Belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerin rüşvet alıp ihale yolsuzluğu yaptığı iddia edildi.

Dört gün önce gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpola t'ın ifade si alınmaya başlandı.

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