Dört gün önce gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi alınmaya başlandı.
13 Ocak'ta babasını Balıkesir'de ziyaretteyken gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ifadesi alınmaya başlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Esenyurt Belediyesi'ne soruşturma başlattı. Belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerin rüşvet alıp ihale yolsuzluğu yaptığı iddia edildi.
CHP, net dille iddiaları reddederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonun kumpas olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi